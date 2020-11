الإمارات.. السيطرة على حريق اندلع بجانب مطعم في «دبي مول»

فرق الدفاع المدني في إمارة دبي تمكنو من السيطرة على تمدد النيران التي اندلعت في شجرة زينة كبرى خارج مطعم في مجمع “دبي مول” التجاري.

وقال مصدر في الدفاع المدني إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي في الساعة 7:43 من مساء الأمس يفيد بنشوب حريق في شجرة زينة موضوعة خارج “مطعم هوكا” بدبي مول.

وأضاف: “انتقل إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، فرقة إطفاء تابعة لمركز زعبيل، وتم إخلاء المطعم والمنطقة المحيطة من الموجودين بسلام وإخماد الحريق خلال 5 دقائق دون أي اصابات” حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

السيطرة على حريق خارج مطعم بـ #دبي_مول خلال 5 دقائق بدون إصابات

