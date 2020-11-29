علماء آثار يكتشفون كنز مفقود منذ حوالي 1000 عام

استطاع علماء آثار من كوريا الجنوبية العثور على كنز مفقود أثناء بحثهم عن آثار عالقة قبابة جزيرة جيجو، وبحسب المعلومات فإن هذه المنطقة كانت ممراً للسفن الصينية منذ حوالي 100 عام.

وشارك في عمليات البحث واستخراج المعهد الوطني للحياة البحرية في كوريا الجنوبية ومتحف جيجو الوطني وعند استخراج الكنز تم تحطيم كتلة حجرية طولها 3.1 مترا، ووزنها أكثر من 586 كيلوغراما الى قطعتين و ابعادها واستخراج الكنز من تحت الكتلة الحجرية.

وصرح الباحثون أن الكنز يعود لعهد أسرة سونغ والتي حكمت من 960 وحتى 1279 ميلادية موضحين بذالك أهمية جزيرة جيجو في طرق التجارية البحرية لشرق آسيا.

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