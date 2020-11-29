هواوي قد تبدأ في استخدام تقنية العدسات السائلة في 2021

ظهر اليوم تقرير مثير للاهتمام عن بعض المصادر الصينية، وهذا التقرير يذكر أن هواوي الآن في المراحل النهائية في تطوير تقنية تدعى بتقنية العدسات السائلة، وهذه التقنية لها هدف واحد وهو تحسين جودة التصوير بطبيعة العال، لكن عندما نعرف تفاصيل التقنية نعجب من مدى التطور الخاص بها، وعلى حسب ما نعلم فهي قد تتواجد في هاتف ميت P50 في مارس المقبل!

ما هي تقنية العدسات السائلة القادمة في هواوي P50؟

طبقًا للمصادر الصينية، تقنية العدسات السائلة أو Liquid Lenses ستعمل على تحسين تقنية التركيز التلقائي Auto Focus من ناحية، ومن ناحية فهي ستعمل على تحسين ثبات الصور والفيديوهات Stabilization إلى جانب أنها ستقلل بشكل كبير جدًا من الوقت الذي تحتاجه الكاميرا حتى تضبط التركيز التلقائي.. في واقع الحال، التقليل “الكبير جدًا” هذا قد يصل إلى أجزاء صغيرة من الثانية، لكن الهدف هو أن يتزامن وقت التركيز مع نفس الوقت الذي تحتاج له العين البشرية، وبهذا لا نشعر بأي تأخير في التركيز.

هذه التقنية ستُستخدم على كاميرا التقريب Telephoto الموجودة في الهاتف، وهنا سيتحرك “السائل” حتى يتوافق مع الطاقة المستخدمة للتركيز على الأجسام والأضواء! إضافة إلى ذلك، هذه التقنية ستجعل محرّك التركيز الداخلي Focus Motor مقاوم أكثر للصدمات القوية واحتمالية تلفه عند سقوط الهاتف ستكون أقل، نظرًا لأنه يضم سائل!

حسب التقرير، سيتم تطبيق هذه التقنية على عدسة تعمل بمستشعر IMX782 من سوني، وهو الذي قد نراه في هاتف هواوي P50 كما أشارت التسريبات، لكن كما هو الحال بالنسبة للتقنيات الجديدة فقد تواجه هذه التقنية مشاكل في البداية، أو قد تتأخر ولا تأتي مع P50 من الأساس، لكن هذا كله لا يمنع مدى ثوريتها.

• تسريبات أولية حول هواتف هواوي P50 القادمة في 2021