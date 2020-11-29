بيجو تكشف عن سيارتها الجديدة والمنافسة لسيارات ميتسوبيشي

أعلنت شركة بيجو عن مواصفات سيارة 4008 الجديدة والمنافسة لسيارة Mitsubishi ASX بقوتها وجمالها وتطورها من الناحية التقنية لاحتوائها على واجهة قيادة بشاشتين تعمل باللمس ومقود رياضي فضلاً عن تصميم قبضة ناقل السرعة المغطى بالزجاج الشفاف.

وجاءت السيارة مع شبك أمامي مميز يتداخل فيه اللون الأسود مع الكروم اللماع وتناسق المصابح الأمامية والخلفية المصممة بطريقة غريبة تمتد داخل إطار أسود.

وتحتوي السيارة على العديد من اللأنظمة الحديثة أبرزها أنظمة المولتيميديا وأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرقات لحصولها على محركات بنزين توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 1.8 ليتر بعزم 211 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات ، وسنطرح مع نسخ هجينة.

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