من هو بديل محمد رمضان في مسلسل “موسى” المرتقب؟

بعدما تقرر الاستغناء عن الفنان المصري، محمد رمضان، في بطولة مسلسله الجديد “موسى”، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، بسبب أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، كشفت مصادر مطلعة أن شركة إنتاج المسلسل اتفقت مع الفنان البديل.

وأفادت المصادر أن الشركة اتفقت مبدئيًا مع الفنان المصري، عمرو سعد، لتقديم دور البطولة في العمل، الذي المقرر أن تدور أحداثه في حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتشارك في بطولته، الفنانة سمية الخشاب.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب “رمضان” وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام.

وبينما احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي؛ أعلنت نقابة الممثلين المصريين وقف الفنان المصري، محمد رمضان، رسميًا عن العمل.

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