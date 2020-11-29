سائحة تعيد قطعة أثرية سرقتها من إيطاليا قبل 3 سنوات

تفاجأت إدارة المتحف الروماني في إيطاليا بوصول طرد من ولاية جورجيا الأمريكية يحتوي قطعة أثرية ورسالة اعتذار.

حيث قامت السائحة الأمريكية جيس بإعادة قطعة من الرخام سرقتها أثناء زيارتها لإيطاليا في العام 2017، وأرفقتها برسالة اعتذار بررت من خلالها تصرفها برغبتها في إهداء صديقها هذه القطعة، حيث كتبت عليها “إلى سام مع حب جيس روما 2017”.

وأبدت الشابة الأمريكية أسفها لفشلها في محو الكتابة التي خطتها بقلم أسود على قطعة الرخام المسروقة.

من جهةٍ أخرى قال مسؤولو المتحف الروماني إنّ السائحة سرقت القطعة عندما كانت شابة دون أن تدرك قيمتها الأثرية، وأنّها أعادتها بعدما أدركت خطأها.

ولم يستطع المسؤولون تحديد المكان الذي أخذت منه هذه القطعة، لكنّهم توقعوا سرقتها من موقع أثري كان مخصصاً للأنشطة السياسية والدينية المهمة في العام 500 قبل الميلاد.

يذكر أنّ إدارة المتحف وضعت قطعة الرخام في متحف مخصص للقطع المسروقة التي يعيدها السياح بشكلٍ طوعي.

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