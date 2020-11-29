أم تُضحي بحياتها لإنقاذ حياة أطفالها.. إليك القصة المؤثرة

قدّمت الأم الروسية غولنارا كوستيلنيوك البالغة من العمر 31 عاماً مثالاً في التضحية والإيثار بعدما ضحت بحياتها لإنقاذ أطفالها الـ 5 من الحريق الذي نشب في منزلهم.

حيث تفاجأ ابنها الأكبر باندلاع حريق في منزلهم الواقع في مدينة ياكوتسك الروسية أثناء نومهم، الأمر الذي دفعه لإيقاظ أمه وإخوته.

وقامت الأم الشجاعة بكسر زجاج النافذة بعدما تأكدت من انتشار النار في كافة أنحاء المنزل، وقامت بإخراج ابنها الأكبر الذي ساعدها على إخراج أشقائه الأربعة.

وحاولت غولنار الفرار من الغرفة المشتعلة بعد إنقاذها لأولادها، لكنّ سقوط عارضة خشبية من السقف المحترق عليها أدت لوفاتها بشكلٍ مباشر.

واستطاع رجال الإطفاء إخراج جثتها بعد إخماد النار، في حين تم نقل أطفالها إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروحٍ عديدة في وجوههم وأطرافهم، كما أدخلت طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات إلى العناية المركزة.

من جهةٍ أخرى عبّر الزوج المفجوع عن حزنه لوفاة زوجته التي كانت تهتم بأولاده، في حين أصيب ابنها الأكبر بصدمة بعدما توفيت والدته أمام عينيه.

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