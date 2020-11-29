غسان مسعود يدخل عالم الدراما المشتركة من بوابة مسلسل “ظل”

يستعد الفنان السوري غسان مسعود لدخول عالم الدراما المشتركة لأول مرة من خلال مشاركته في مسلسل ظل.

وقالت الشركة المنتجة للعمل إنّ الفنان العالمي وافق على الانضمام للمسلسل حيث سيؤدي شخصية رجل عاش ماضيا صعبا، وواجه قساوة الدنيا، قبل أن يضعه القدر أمام تجربة تفتح أمامه ماضيا دافئا اعتقد أنّه اندثر لغير رجعة.

ومسلسل “ظل” مسلسل اجتماعي من تأليف زهير رامي الملا وإخراج التونسي محمد الخياري، ويعتمد العمل على التشويق والإثارة، ويحاكي الواقع بمختلف تفاصيله.

وسيشارك في هذا العمل نخبة من النجوم أمثال الفنان السوري باسل خياط، والفنان اللبناني يوسف الخال وغيرهم.

يذكر أنّ غسان مسعود حقق نجاحاً كبيراً من خلال دوره في مسلسل مقابلة مع السيد آدم الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

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