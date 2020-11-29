جديد غوغل.. أداة للمساعدة في كتابة الشعر

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن أداة جديدة تساعد الأشخاص على كتابة الشعر أطلقت عليها Verse By Verse.

وستساعد الأداة الجديدة الأشخاص على صياغة أجمل الأبيات الشعرية من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي سيقدم للمستخدمين اقتراحات بأسلوب صانعي الكلمات الأكثر شهرة في أمريكا.

واختارت غوغل مجموعة من الشعراء والأدباء كإميلي ديكنسون ووالت ويتمان، وإدغار آلان بو وغيرهم، وطلبت من المستخدمين اختيار 3 أدباء كحد أقصى لاستلهام أسلوبهم في كتابة القصيدة.

وبعد تحديد المستخدم للأدباء الراغب بالكتابة بأسلوبهم ستطلب الأداة تحديد هيكل القصيدة وكتابة السطر الأول منها لتقوم بعدها بتقديم الخيارات التي تجعل السطر الشعري أجمل.

وقالت غوغل إنّ المستخدم سيكون قادراً على رفض الخيارات التي تقدمها الأداة أو اعتمادها، وقالت إنّ هدفها من هذه الأداة مساعدة الشعراء على كتابة الشعر وليس كتابة القصيدة بشكل كامل نيابة عنهم.

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