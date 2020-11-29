تسريبات تكشف مواصفات هاتف TCL الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة TCL الصينية عن مواصفات الهاتف TCL 20 5G الذي تستعد الشركة لطرحه قريباً.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 690 ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، مستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، وزر لتشغيل مساعد غوغل الصوتي.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف سعر الهاتف المتوقع إطلاقه في الأسواق العالمية مع بداية العام 2021.

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