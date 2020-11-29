فريق رصد كورونا بغريان: الوضع الوبائي سيء والإصابات مُتفاقمة

قال رئيس فريق الرصد والتقصي لجائحة كورونا في غريان شرف الدين سلطان، الأحد، إن الوضع الوبائي في المدينة سيء للغاية، وسط تفاقم أعداد المصابين بالفيروس.

وأوضح سلطان، في تصريح للرائد، أن عدد العينات التي تُسحب يومياً وصلت إلى أكثر من 70 عينة، مشيراً إلى أن مراكز العزل تستقبل الحالات يوميا رغم ضعف سعتها التي تبلغ 12 سريرا.

وأضاف سلطان أن الفريق استلم 6 آلاف جرعة من تطعيمات الإنفلونزا الموسمية، ويعد هذا العدد قليلا جداً، ولا يغطي احتياجات المدينة بالكامل، مؤكدا أن نسبة المواطنين الذين تلقوا التطعيمات تبلغ 2%.

يُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 82 ألف، والحالات النشطة 27 ألف، وحالات الشفاء 52 ألف.

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