أعراض تكشف الاختلاف بين كورونا وسرطان الرئة

أكدّ روبرت رينتولا رئيس الجمعية البريطانية لمكافحة أمراض السرطان وجود تشابه بين أعراض فيروس كورونا وسرطان الرئة.

وأشار لوجود اختلافات تساعد على التمييز بين المرضين رغم التشابه في أعراضهما، وحدد هذه الاختلافات بـ 3 أعراض.

وقال روبرت رينتولا إنّ السعال الجاف المصحوب بضيق في التنفس، وحمى وآلام في العضلات، بالإضافة لفقدان حاستي الشم والذوق تعد من الأعراض الرئيسية الدالة على إصابة المريض بفيروس كورونا المستجد.

في حين تدل أعراض فقدان الوزن والشعور بآلام في القفص الصدري على إصابة المريض بسرطان الرئة.

وأكدّ الطبيب البريطاني أهمية التمييز بين أعراض المرضين لكي يحصل المريض على العلاج المناسب.

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