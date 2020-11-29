يوتيوب تتيح عرض الفيديوهات بدقة 8K على التلفاز

في إطار سعيها لتحسين وتطوير تطبيق يوتيوب قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق تحديث جديد لتطبيق يوتيوب الخاص بأجهزة التلفاز العاملة بنظام أندرويد.

وسيحمل الإصدار الجديد اسم v2.12.08 وسيتيح للمستخدمين الفرصة لعرض المحتوى بدقة 8K بالنسبة للأجهزة التي تدعم نظام تشغيل Android 10 والإصدارات اللاحقة.

وسيحتوي الإصدار الجديد مجموعة من المميزات أبرزها عرض YouTube Music في شاشة البداية، دعم تشغيل Cast Connect، دعم تشغيل محتوى 8K على أجهزة التلفاز العاملة بنظام تشغيل Android 10، بالإضافة لتحسينات في اختيار جودة العرض، وتصحيح مشكلة التوقيت والتاريخ التي كانت موجودة في التطبيق.

كما سيدعم التحديث الجديد إضافة Cast Connect المطورين في تمكين ميزة البث في التطبيقات، بالإضافة لدعمه التطبيقات في التحكم عن طريق وحدة التحكم عن بُعد.

وطلبت الشركة الأمريكية من الأشخاص الراغبين بالحصول على الميزات الجديدة تحديث تطبيق يوتيوب للإصدار الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية