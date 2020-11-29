تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة مميزة من التطبيقات الأساسية المفيدة والعروض المتاحة مجاناً !

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق DUBL Pro لتسجيل الفيديو باحترافية

هو تطبيق يمكنك من تسجيل الفيديو عبر كاميرا الايفون (iPhone XS, XR, 11, iPhone 12) باستخدام كلتا الكاميراتين معاً: الأمامية والخلفية إما عبر تقسيم الشاشة أو في وضعية صورة في صورة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Music Info – لتعديل معلومات المقاطع الصوتية

هو تطبيق يمكنك من تعديل وإضافة المعلومات الخاصة بالملفات الصوتية مثل المؤدي/الفنان، سنة الإصدار، اسم الألبوم، النوع، وأيضاً الكلمات أو التعليقات إذا أردت. تطبيق مهم إذا كنت من هواة تحميل الملفات الصوتية من الإنترنت وتود تعديله المعلومات الخاصة بها وتنظيم مكتبتك الصوتية في تطبيق الموسيقى.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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أحفورة – تطبيق الكتابة على الصور الاحترافي الداعم للعربية

هل تبحث عن برنامج مميز للكتابة على الصور؟ هل مللت من تجربة التطبيقات الشبيهة التي لا تدعم الخط العربي؟ الآن يمكنك تجربة برنامج Fossil أو أحفورة المخصص للكتابة على الصور من خلال الايفون، وهو داعم للعربية ويمكن تحميله مجاناً.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق StoriesStudio لتقطيع الفيديو

هو تطبيق مميز يتيح لك تقطيع مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع قصيرة بسهولة لأجل مشاركتها كحالة على واتس اب أو رفعها على إنستاغرام بسهولة. التطبيق يتيح خيار تقطيع الفيديو الطويل إلى مقاطع أقصر متساوية الطول كما يتيح قص مشهد محدد من الفيديو بحسب رغبتك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق حسابات الجسم BMI, BMR, TDEE Calculator

هو تطبيق بسيط للغاية لكنه مفيد جداً يتيح لك حساب العديد من المعادلات الخاصة بالجسم مثل معامل كتلة الجسم BMI ومعدل الحرق BMR والسعرات الحرارية التي تقوم بحرقها TDEE.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Hour Blocks للمهام اليومية مع ويدجت

هو تطبيق يمكنك من إدارة يومك ومهامك الروتينية بكفاءة عبر واجهة استخدام جذابة وبسيطة والجيد أيضاً أن التطبيق لديه ويدجت يمكن إضافته للشاشة الرئيسية بجوار الأيقونات لعرض المهام دون الحاجة إلى فتح التطبيق ذاته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Watched لهواة الأفلام والمسلسلات

هو تطبيق موجه بالأساس لهواة مشاهدة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، من خلال هذا التطبيق سوف تتعرف على أحدث الإصدارات والأكثر رواجاً منها ويمكنك إنشاء القوائم الخاصة بك ومعرفة مواعيد العرض، والحصول على توصيات واقتراحات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Blackbox – ألعاب ذكاء ممتعة

هو تطبيق يحتوي على عشرات ألعاب الذكاء جيدة التصميم التي تداعب العقل وتحفزه على التفكير وإيجاد الحلول المباشرة أو خارج الصندوق. التطبيق يتيح اللعب منفرداً أو مع الأصدقاء للمساهمة في حل الألغاز وتجاوز المراحل.

السعر : تحميل مجاني