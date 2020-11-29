هندي يعود لمنزله بعد أسبوعٍ من “حرق جثته”

تفاجأت عائلة مسن هندي تم حرق جثته بعد وفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد باتصالٍ من المستشفى يبلغهم بتعافي المسن البالغ من العمر 75 وبضرورة نقله إلى المنزل.

وقالت عائلة المسن الهندي الذي لم تكشف هويته إنّهم أدخلوه إلى المستشفى في بداية نوفمبر الماضي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبأنّ المستشفى أبلغهم بعد مدة بوفاته، وتم عرض جثته عليهم عن بعد وفقاً للبروتوكول المعمول به في هذه الحالات.

وأكدّت عائلة المسن عدم رؤيتها للجثة بوضوح، وقيامهم باستلام الجثة ونقلها لمنزله قبل أن يتم حرقها لاحقاً.

وعبّرت العائلة الهندية عن سعادتها لتعافي كبيرها، وقامت بالبحث عن هوية الشخص الذي أحرقت جثته.

وقالت العائلة الهندية إنّ عمليات البحث أكدّت حرقها جثة مسن آخر توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وبأنّ المستشفى خلط بين الرجلين الأمر الذي أدى لحدوث هذا الخطأ.

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