كارول سماحة تطلق ألبوماً جديداً بمناسبة أعياد الميلاد

تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لطرح ألبوم جديد بمناسبة أعياد الميلاد وبدء العام الجديد ستطلق عليه كريسماس.

حيث نشرت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بوستر الألبوم الذي ظهرت فيه بفستان أحمر اللون، بالإضافة لكليب الألبوم.

وقالت كارول سماحة إنّ الألبوم الجديد غير تقليدي لأنّ كل أغنية منه تلامس الحياة اليومية بشكلٍ مباشر.

وحظي منشور النجمة اللبنانية بإعجاب عشاقها الذين أثنوا على إطلالتها، وأكدّوا انتظارهم الألبوم الجديد على أحر من الجمر.

وكانت كارول سماحة قد فازت مؤخرا بجائزة فاتن حمامة التي يقدمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم اللبناني صدفة الذي يعد أول تجربة تمثيلية لها.

وصدفة فيلم لبناني من تأليف كلوديا مرشيليان وإخراج باسم خرستو وبطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، سامي حمدان، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية