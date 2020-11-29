دراسة تكشف أثر العمل من المنزل على الظهر

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث إنّ العمل عن بعد يرفع خطر الإصابة بآلام الظهر نتيجة قلة الحركة.

وطالبت الجمعية الألمانية الموظفين الذين يعملون لمدة 8 ساعات يومياً بممارسة الأنشطة الحركية بمعدل 5 ساعات أسبوعياً للحفاظ على صحة الظهر.

وأكدّت الجمعية الألمانية إمكانية القيام بهذه الأنشطة خلال العمل والحياة اليومية من خلال تغيير وضعية الجلوس من وقتٍ لآخر، إجراء المكالمات الهاتفية وقوفاً، وممارسة تمارين المد والإطالة لتجنب الإصابة بالشد العضلي، بالإضافة للسير لمسافات قصيرة كالذهاب للتسوق أو المشي حول المنزل، أو استخدام الدرج عوضاً عن المصعد.

كما طالبت الجمعية الألمانية الأشخاص بتهوية مكان العمل بشكل مستمر من خلال فتح النوافذ على مصراعيها لفترةٍ قصيرة بشكلٍ منتظم.

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