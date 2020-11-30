موتورولا تطلق هاتف Moto G 5G مع معالج SD 750G وبطارية كبيرة بسعر $270

لا شكّ أن سوق الهواتف المتوسطة الآن مشتعل بشكل لا يصدّق، ويكفي وجود منافسين أشداء مثل ون بلس نورد وهواتف عديدة من شاومي وهواوي، ومن ناحية أخرى بدأت موتورولا في الدخول لهذه المنافسة مع هاتف Moto G 5G الذي تم الكشف عنه اليوم في عدد من الأسواق، وسنحدّثكم عنه بشكل مفصّل الآن.

موتورولا تطلق هاتف Moto G 5G مع معالج SD 750G

يأتي الهاتف الجديد مع معالج سنابدراجون 750G، وهذه واحدة من أبرز مميزاته بلا شك، هذا المعالج الجديد يقدّم بديلًا أقل سعرًا من سنابدراجون 765G الغني عن التعريف، وفي نفس الوقت فهو يقدّم أداء ممتاز، وبالفعل فقد تواجد في هواتف عديدة، إلى جانب هذا المعالج المميز تقدّم موتورولا في هاتفها نسخة أندرويد 10 خام مع 6/128 جيجابايت من الذواكر الداخلية، وبهذا فنحن نتوقع من هذا الهاتف أداء أكثر من رائع.

الهاتف أيضًا يقدّم بطارية كبيرة بسعة 5,000mAh جنبًا إلى جنب مع دعم الشحن السريع بتقنية TurboPower من موتورولا، ونحن هنا أمام شحن بسرعة 20 واتّ، أي أن ساعة من الشحن قد تملأ معظم سعة البطارية بسهولة.

الهاتف بالطبع يقدّم منفذ تايب-سي مع بلوتوث 5.1 جنبًا إلى جنب مع دعم شبكات الجيل الخامس بالطبع، وهو عامل مؤثر الآن في قرار الشراء في قطاعات كبيرة جدًا من عالمنا.

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.7 بوصة وهو قياس ضخم بالطبع، هذا مع شاشة بدقة FHD+ من نوع IPS LCD مع تردد 60 هيرتز، وهو تردد منخفض لكنه مقبول في هذه الفئة، الهاتف يدعم HDR10 ويقدّم كاميرا أمامية على شكل ثقب في وسط الشاشة بدقة 16 ميجابيكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفلاش ليد موضوع داخل المربّع الخلفي، أما مستشعر البصمة فهو تقليدي مدمج داخل شعار موتورولا.

سعر وموعد توفر هاتف Moto G 5G

تم تسعير الهاتف في الهند بما يوازي 270 دولار أمريكي تقريبًا، وهو سعر ممتاز لما ذكرناه من مواصفات بالأعلى! سيبدأ توفر الهاتف بداية من 7 ديسمبر المقبل، وسيحتاج بعض الوقت حتى يصل للسوق العربي كما هي العادة.