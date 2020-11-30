اكتشاف نوع جديد من التفاح عن طريق الصدفة

استطاع شاب بريطاني عاشق للطبيعية العثور على نوع جديد من التفاح لم ير من قبل أثناء تجوله في منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير تدعى “وادي نادر” وسقطت أمامه من شجرة قديمة ووحيدة في المنطقة.

وعرض الرجل التفاحة الى العلماء لقلة خبرته في الفاكهة وشعوره بأنها نوع جديد تماماً وتبين انها نتجت عن طفرة طبيعية ولم تتعرض لعملية تهجين اصطناعية.

وبحسب الخبير في الجمعية البستانية الملكية ببريطانيا جيم أربوري، فإن الفاكهة لم تكن صنفا مزروعاً بل هي نوع جديد تماما وهي من انتاج شجرة يبلغ عمرها أكثر من 100 عام.

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