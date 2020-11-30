كيفية تحديد مستوى سطوع معين لكل تطبيق بخطوات بسيطة على أندرويد

من أهم مميزات نظام أندرويد هو أنه نظام قابل للتخصيص بشكل كبير وهذا بالطبع من خلال التطبيقات المتوفرة عليه والصلاحيات التي يمكنها استغلالها! واليوم نتحدّث عن تطبيق مميز ومجاني تمامًا يحمل الاسم Brightness Manager، وبالطبع فاسمه يوضّح مهمته! وهي تحديد مستوى سطوع معين لكل تطبيق بخطوات بسيطة.

تحديد مستوى سطوع معين لكل تطبيق بخطوات بسيطة

في أوقات عديدة نكون نستخدم تطبيق فاتح اللون مثل فيسبوك وهو ما يتطلب استخدام معدل سطوع منخفض حتى لا يؤذي العين، لكن كل مرة ندخل للتطبيق نحتاج لتعديل السطوع يدويًا! وهذا الحال يتكرر مع تطبيقات أخرى مشابهة، وهنا بدلًا من ذلك يُمكننا استخدام هذا التطبيق في تحديد مستوى سطوع معين لكل تطبيق على حدة بكل سهولة!

التطبيق يتيح لك أيضًا أن تقوم بجدولة السطوع للهاتف، كما أنه وعندما تقوم بضبط سطوع لتطبيق معين فبمجرد فتحه سيتحول مستوى السطوع لهذا التطبيق! لكي تبدأ في تنفيذ هذه الطريقة فأول ما عليك فعله وبلا شك هو تحميل التطبيق مجانًا.

الآن وبمجرد أن تفتح التطبيق سيكون عليك أن تفعله من خلال الزرّ بالأعلى على اليمين، وهنا عليك أن تعطيه الصلاحيات التي يحتاجها، ومن ثم قم بالتحكم في كل تطبيق على حدة وتحديد السطوع المناسب له، وفي حالة أنك لم تقم بضبط سطوع معين لتطبيق ففي هذه الحالة سيستخدم هذا التطبيق إعدادات السطوع الافتراضية للهاتف بلا مشاكل.

مثال على ذلك ضبط إعدادات سطوع محددة لتطبيق كروم:

ما رأيك في هذا التطبيق وفي هذه الطريقة؟ وهل تواجه مشاكل مع السطوع بشكل عام؟ شاركنا الآن في التعليقات! أيضًا تابع جديد التطبيقات أولًا بأول من موقعنا.