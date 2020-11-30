مسلسل التاج يخلق توتراً بين الحكومة البريطانية ونتفلكس

ظهرت ملامح التوتر بين الحكومة البريطانية ومنصة البث التلفزيوني “نتفلكس” اثر أحداث مسلسل ذا كراون أو التاج الشهير والذي يعرض منذ عام 2016 ويتناول قصة و سيرة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وكثف وزير الثقافة أوليفر دودن الظغوط على المنصة لرؤية الحكومة البريطانية أن العمل الفني لا ينقل صورة حقيقية عن الملكة وأكد ضرورة إضافة علامة إخلاء المسؤولية في صفحة مسلسل التاج و الاعتراف بأنه عمل خيالي.

ويخطط الوزير البريطاني لمراسلة نتفلكس للتعبير عن خشيته كون الجيل الجديد من المشاهدين لم يعش الأحداث الحقيقية وانه قد يخطئ ويعتبر الخيال حقيقة.

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