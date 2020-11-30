جوجل تبدأ بالتخلي عن أشهر تطبيقاتها

بدأت شركة جوجل بالتخلي تدريجياً عن أشهر تطبيقاتها Hangouts وخطت الخطوة الاولى بإصدار نسخة جديدة من التطبيق والمخصصة للهواتف و الأجهزة الذكية تحتوي على أيقونة تسمح بالدخول الى تطبيق Google Meet لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

وذكرت جوجل سابقاً أنها تنوي ايقاف حسابات مستخدمي تطبيق Hangouts و تحويلهم لتطبيق Google Chat بدءاً من العام القادم.

يذكر أن التطبيق كان مدفوع الأجر في السابق أما تطبيق Google Chat سيكون بشكل مجاني وذلك لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين لتطبيقات جوجل للمراسلة من أجل منافسة سكايب.

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