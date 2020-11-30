شركة سعودية تطلق هاتف ذكي باسم Azom Desert 2 وبسعر 799 ريال

كشفت شركة “عزوم” أو “Azom” السعودية اليوم عن هاتفها الجديد، وهي شركة رائدة ومتخصصة في التقنيات الحديثة والمنتجات التقنية، وهاتفها الجديد يحمل الاسم Azom Desert 2، وكما يترائى لكم من اسمه فهو الجيل الثاني من سلسلة تحمل الاسم Desert، ويتميز الهاتف بأنه سيباع محليًا بسعر مناسب وهو 799 ريال سعودي، وفي هذا المقال نشارككم أهم مميزاته ومواصفاته.

مواصفات ومميزات الهاتف السعودي Azom Desert 2

يأتي الهاتف مع تصميم أنيق ومستحدث مع شاشة كبيرة بقياس 6.4 بوصة من نوع IPS، هذا بينما يأتي جسم الهاتف بحواف منحنية ووزن خفيف نسبيًا 180 جرام، الهاتف يأتي مع معالج من ميدياتيك وهو P70 Helio MT6771T وبالطبع ويدعم شبكات الجيل الرابع.

يأتي الهاتف مع أندرويد 10 ومع واجهة مخصصة تحمل الاسم IBRAHIM UI، وهذه الواجهة تقدّم خواص مميزة مثل التقاط لقطة شاشة بخواص سهلة، التغير بين الوضع النهاري والليلي بسهولة إلى جانب مميزات حماية العين ومنع الإزعاج المعتادة. الهاتف أيضًا يأتي مع ذواكر 6/128 جيجابايت ومع شاشة بدقة FHD+.

يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، هذا إلى جانب كاميرا أمامية واحدة بدقة 25 ميجابيكسل وهي دقة مميزة بالطبع، الهاتف يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين التقاط الصور ومعالجتها.

يقدّم الهاتف بطارية بسعة 4,000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع ليتم شحن الهاتف بالكامل في ساعة ونصف، أي أنها قدرة في حدود 15 واتّ، وقد ذكر الرئيس التنفيذي لشركة عزوم وهو محمد المنجم أن الشركة متفائلة جدًا بهذا الهاتف كما أنها تقدّم خدمات ضمان منافسة وكذلك خدمات صيانة سريعة.

سعر وموعد توفّر هاتف Azom Desert 2

الهاتف بدأ في التوفر في المملكة بالفعل، وذلك باللونين الأسود والكريمي مع التصميم المميز الظاهر في الوصةر بالأعلى، يُمكنك أن تتحصل على الهاتف الجديد إما من خلال الموقع الرسمي أو من خلال السوق المحلي.