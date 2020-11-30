من هو المغني الذي سيجسّد شخصية “أوباما” في فيلم سينمائي؟

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، موافقته على أن يقوم مغني الراب، “دريك”، بتجسيد شخصيته خلال فيلم يروي سيرته الذاتية.

وقال “أوباما” خلال مقابلة، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنه يعتقد في قدرة “دريك” على تسخير موهبته لأداء المطلوب على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن الفيلم المطروح لو كان يتناول سيرته الذاتية فإن هذا المغني سيكون هو الأنسب لتجسيد شخصيته.

وأشار إلى أن بناته اللاتي يحببن المغني “دريك”، ستنتابهن السعادة الغامرة لقيام هذا المغني بتجسيد شخصيته في الفيلم.

وكان “دريك” قد أبدى حرصه على تجسيد شخصية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما منذ عشر سنوات، عندما تحدث لمجلة “بايبر”، موضحًا أنه “يشاهد “أوباما”، ويتقمصه لدرجة أنه شعر أنه مستعد بالفعل لتجسيده بإتقان من خلال فيلم سينمائي”.

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