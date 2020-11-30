هل تكذب ابل عند الترويج لخاصية مقاومة الماء في الايفون؟

قررت سلطات مكافحة الاحتكار في إيطاليا تغريم ابل 10 مليون يورو (حوالي 12 مليون دولار) بسبب ما أسمته “الممارسات التجارية غير العادلة عند التسويق للايفون”.

على وجه التحديد، أدانت السلطات الإيطالية ابل بسبب الإدعاءات الغير صحيحة عند الترويج لميزة مقاومة الماء في الايفون بخصوص العمق والمدة التي يستطيع الايفون الصمود فيها تحت الماء دون أن يتعرض للتلف.

ابل قالت في الإعلانات الترويجية أن إصدارات الايفون الداعمة لميزة مقاومة الماء تستطيع الصمود تحت الماء حتى عمق يتراوح بين 1 متر وحتى 4 أمتار ولمدة تصل إلى 30 دقيقة.

حيثيات إدانة ابل من قبل السلطات الإيطالية جاء فيها أن ابل لم تذكر أن مقاومة الماء بالشكل المذكور آنفاً يتم في ظروف خاصة مثل أن يتم ذلك معلمياً وباستخدام مياه ساكنة ونقية وليس في الظروف العادية المحيطة بالمستهلك.

شيء آخر أخذته السلطات الإيطالية على ابل وهو المتعلق بشروط الضمان الخاصة بالايفون والتي تنص على أن الضمان لا يسري على الأضرار الناجمة عن الماء.

هذا يعني أنه إذا سقط هاتف الايفون – التي تقول ابل بأنه مقاوم للماء – في الماء وتضرر بأي شكل، فسوف يدفع المستخدم تكاليف الإصلاح حتى وإن كانت فترة الضمان لازالت سارية.

رأت السلطات أن هذا غير غير مقبول إذ كيف تروج الشركة لمقاومة الماء كميزة في الايفون ولا ينص الضمان على إصلاح الأضرار الناجمة عن الماء.

هواتف ايفون 7 و 7 بلس، وايفون 8 و 8 بلس، وايفون XR و XS و XS Max ، وسلسلة ايفون 11 وايفون 12 كلها تدعم ميزة مقاومة الماء.

جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية كانت قد غرمت ابل سابقاً غرامة قدرها 10 مليون يورو قبل عامين بسبب تعمد ابل إبطاء هواتف الايفون ذات البطاريات القديمة.