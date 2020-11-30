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بريطاني يعثر على نوع غريب من التفاح (صور)

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ البريطاني آرتشي توماس أثناء سيره في منطقة وادي نادر بتفاحة غريبة الشكل سقطت من شجرة تفاح قديمة ومُعمرة موجودة في المنطقة.

وقال آرتشي إنّ التفاحة بدت غريبة الشكل، الأمر الذي دفعه لالتقاطها وعرضها على العلماء المختصين في الجمعية البستانية الملكية ببريطانيا.

من جانبه قال جيم أربوري إنّ الثمرة الغريبة نوع جديد من التفاح أنتجته شجرة تفاحٍ يزيد عمرها عن 100 سنة بسبب طفرة طبيعية.

وأكد الخبير البريطاني عدم تعرض الشجرة للتهجين، وقال إنّ هذا الأمر يحدث في حالاتٍ نادرة فقط.

يذكر أن آرتشي توماس أبدى رغبةً كبيرةً بتسجيل التفاحة بشكلٍ رسمي، وبمنحها اسماً خاصاً بها يناسب تفردها وندرتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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