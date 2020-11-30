بريطاني يعثر على نوع غريب من التفاح (صور)

تفاجأ البريطاني آرتشي توماس أثناء سيره في منطقة وادي نادر بتفاحة غريبة الشكل سقطت من شجرة تفاح قديمة ومُعمرة موجودة في المنطقة.

وقال آرتشي إنّ التفاحة بدت غريبة الشكل، الأمر الذي دفعه لالتقاطها وعرضها على العلماء المختصين في الجمعية البستانية الملكية ببريطانيا.

من جانبه قال جيم أربوري إنّ الثمرة الغريبة نوع جديد من التفاح أنتجته شجرة تفاحٍ يزيد عمرها عن 100 سنة بسبب طفرة طبيعية.

وأكد الخبير البريطاني عدم تعرض الشجرة للتهجين، وقال إنّ هذا الأمر يحدث في حالاتٍ نادرة فقط.

يذكر أن آرتشي توماس أبدى رغبةً كبيرةً بتسجيل التفاحة بشكلٍ رسمي، وبمنحها اسماً خاصاً بها يناسب تفردها وندرتها.

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