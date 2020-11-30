الحوادث المرورية تقف وراء “صدمة الفقرات العنقية”

أشارت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إلى أنّ التعرض لحوادث مرورية يؤدي للإصابة بصدمة الفقرات العنقية.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض هذه الصدمة بآلام في مؤخرة العنق، بالإضافة لشعور بالدوار وطنين وصداع في الأذن.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ آثار هذه الصدمة تزول في العادة خلال عدة أيام، لكنّها قد تستمر عند بعض الأشخاص لأكثر من نصف عام وتصبح واحدةً من الأمراض المزمنة.

وبررت الجمعية الألمانية سبب حدوث هذه الصدمة بالحالة النفسية الناجمة عن الحادث، واضطرابات نفسية أخرى.

وأكدّت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب عدم اكتشاف الأسباب التي تؤدي لحدوث هذه الآلام، وقالت إنّ الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لا يظهر أي إصابات في العادة.

يذكر أنّ الأطباء يبررون هذه الآلام بإصابة الأنسجة بأضرار ميكانيكية بسبب الحادث تنجم عنها استجابات التهابية للأنسجة.

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