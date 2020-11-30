علماء يكتشفون قطعاً أثرية في بطن مومياء مصرية

تفاجأ علماء أمريكيون بوجود مجموعة من القطع الأثرية في بطن مومياء هوارا بورتريه 4 التي يعود عمرها لأكثر من 2000 عام.

حيث أظهر فحص المومياء بواسطة مُسرع جسيمات السنكروترون وجود مجموعة من التحف الصغيرة وقطعة أثرية بطول 7 ميليمتر مصنوعة من معدن الكالسيت بجوار بطن المومياء.

وقال العلماء إنّ القطع الأثرية وجدت بجوار البطن في موقع الشق الذي تم من خلاله إزالة الأحشاء الداخلية أثناء تحنيط الجثة.

وأشار العلماء إلى أنّ القطع الأثرية عبارة عن تميمة تم وضعها داخل المومياء على شكل خنفساء الجعران لتوفير حماية روحية لها.

وقال العلماء إنّ جثة المومياء تعود لطفل في عمر 5 سنوات، في حين تعكس الصورة المرسومة فوق المومياء شكل امرأة بالغة.

يذكر أنّ مومياء هوارا بورتريه 4 اكتشفت بين عامي 1910 و1911 وتعود للقرن الأول الميلادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية