ساعة ذكية جديدة تقاوم الماء وتُراقب القلب والدم

كشفت شركة أوميديجي الصينية عن ساعة ذكية جديدة مقاومة للماء أطلقت عليها Urun.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة مقاس 1.1 بوصة ودقة عرض 240*240 بيكسل.

وأحاطت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بجسم مصنوع من المعدن وسوار من السيلكون، وستتيح المجال للمستخدم لقياس معدل ضربات القلب وتشبّع الأوكسجين في الدم.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء حتى عمق 50 مترا، وباحتوائها على بوصلة ومستشعر تسارع، وبعملها بشكل متوافق مع 17 نمطا رياضيا.

وستحتوي ساعة Urun على بطارية قوية تجعلها تعمل لمدة 10 أيام متواصلة، بلوتوث، وستعمل بشكل متناسب مع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وأي أو إس.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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