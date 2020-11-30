غوغل تتخلى عن ميزة مهمة في تطبيق Hangouts

في إطار سعيها لجذب المستخدمين لتطبيقي Google Chat وGoogle Meet، ألغت شركة غوغل الأمريكية ميزة مكالمات الفيديو الجماعية من تطبيق Hangouts الشهير.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الإصدار 36.0 من تطبيق Hangouts سيفقد ميزة مكالمات الفيديو الجماعية التي ستستبدل بأيقونة تسمح للمستخدمين بالتحول لتطبيق Google Meet من أجل إجراء هذه المكالمات.

وكانت غوغل قد أصدرت منذ مدة بياناً أكدّت فيه إيقاف حسابات مستخدمي تطبيق Hangouts بدءاً من العام القادم، ونقلها لتطبيق Google Chat بشكل تدريجي، وأشارت إلى أنّ المستخدمين سيستفيدون من ميزات تطبيق Google Chat بشكلٍ مجاني.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية تسعى لمنافسة تطبيق سكاي بي من خلال إيقاف تطبيق Hangouts وتحسين تطبيقي Google Chat وGoogle Meet.

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