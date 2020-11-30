جديد Purism.. هاتف يوفر حماية كبيرة لبيانات المستخدمين

أعلنت شركة Purism الأميركية عن هاتف جديد يوفر حماية كبيرة لبيانات المستخدمين أطلقت عليه Librem 5.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج i.MX8M-SoC رباعي النوى بسرعة 1.5 غيغا هرتز، ونظام تشغيل يعتمد على نظام التشغيل Pure OS القائم على نظام لينوكس.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة TFT مقاس 5.7 بوصة ودقة عرض 1440*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف بتوفيره الحماية لبيانات المستخدمين من خلال قطع الإمداد بالتيار الكهربائي عن بعض المكونات كالمودم، الكاميرا، الميكرفونات، بالإضافة لقيام نظام Lockdown بتعطيل نظام تتبع المواقع وكافة المستشعرات المتاحة.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4500 ميلي أمبير، بلوتوث، واي فاي، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 799 دولارا أمريكيا.

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