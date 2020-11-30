“قصر بن غشير” تُشهر سلاح التوعية في وجه كورونا

انطلقت ببلدية قصر بن غشير، الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا والتي تهدف إلى نشر التوعية بين أهالي المنطقة نظرا لتفاقم الوضع الوبائي في البلدية.

ومن خلال حملة التوعية هذه، ستقام عدة أنشطة توعوية في الشوارع والمحال والمساجد والمؤسسات التعليمية.

وسيتخلل الحملة ورش عمل ومحاضرات توعوية للتعريف بالفيروس ودورات للعناصر الطبية على كيفية التعامل مع المواطنين المصابين.

ومن المقرر أن تستمر الحملة 3 أيام سيتم فيها أيضا توزيع الملصقات التي تتضمن كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

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