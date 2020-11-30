قصة نجاح “شيّقة ونادرة” على فيروس كورونا

تمكنت الجدة الإيطالية ماريا أورسنجير البالغة من العمر 101 عام من هزيمة فيروس كورونا للمرة الثالثة.

وكانت الجدة المولودة في بلدية أردينو الواقعة في شمال إيطاليا قد أصيبت بالفيروس لأول مرة في الربيع الماضي، قبل أن تكتشف في سبتمبر الماضي إصابتها بكورونا للمرة الثانية، ليتم نقلها لأحد مستشفيات البلدية حيث أمضت فيها 18 يوماً تمكنت خلالها من التعافي من المرض.

وبعد شفائها من المرض عادت الجدة ماريا إلى دار المسنين لتصاب مرة ثالثة بالمرض، حيث أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لها وجود الفيروس في جسدها بدون أعراض.

وقال الأطباء إنّ فيروس كورونا عاد للجدة مرة ثالثة بسبب ضعف جهازها المناعي لتقدمها في العمر، وأشاروا إلى أنّ الإصابة الثالثة لم تنقل عدوى لأي شخص موجود في دار المسنين التي تقطن فيها.

يذكر أنّ الجدة ماريا أصيبت بالإنفلونزا الإسبانية في عامها الأولى، قبل أن تتعافى منها وتكبر لتتزوج وتنجب 3 بنات.

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