ما سر بكاء باسم ياخور على الهواء؟ (فيديو)

تفاجأ عشاق النجم السوري باسم ياخور ببكائه على الهواء مباشرةً أثناء مشاركته ببرنامج هذا أنا الذي يعرض على قناة أبو ظبي بعد ورود رسالة من شقيقتيه ديما وداليا.

وحملت الرسالة مشاعر شوق ومحبة أرسلتها الشقيقتان للفنان السوري، وقالت شقيقتا باسم إنّهما يتابعانه عبر التلفزيون بشكلٍ مستمر.

من جانبه قال النجم السوري إنّه لم يلتقِ شقيقتاه منذ سفرهما إلى أمريكا وكندا لعدم قدرته على السفر إلى أمريكا، ولتعذر قدومهما إلى سوريا بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وأشار الفنان المشهور بدور جودة أبو خميس إلى أنّ شقيقته ديما تعيش في أمريكا منذ 15 عاماً، في حين تعيش داليا في كندا.

وأبدى باسم ياخور أسفه لعدم قدرته على رؤية شقيقتيه، ولأنّ أبناءهم لا يعرفون بعضهم البعض لبعد المسافات.

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