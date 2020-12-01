تسريبات – كاميرا ايفون 13 سوف تكون ذات قدرات تكبير عالية!

كاميرا هواتف الايفون جيدة للغاية، بالنظر إلى أحدث الإصدارات من سلسلة ايفون 12 نجد أن هناك جانب ليست مميزة فيه كاميرا الايفون مقارنة بالمنافسين ألا وهو قدرات التكبير Zoom.

تشير آخر التسريبات إلى أن ابل تعمل حالياً على تطوير قدرات التكبير في كاميرا هواتف الايفون وسنرى ذلك واقعاً ملموساً مع هواتف ايفون 13 العام المقبل.

ابل تنوي استخدام عدسات مكبرة “بيرسكوب” في كاميرا الايفون مستقبلاً لتصبح الكاميرا قادرة على عمل تكبير بصري حقيقي بدون تشويش حتى 10 مرات.

ابل سوف تحصل على العدسات المكبرة من شركة SEMCO التابعة لشركة سامسونج الكورية وكذلك شركة Sunny Optics الصينية، وهما الأفضل في تصنيع هذا النوع من العدسات.

جدير بالذكر أن سامسونج في هاتف جالكسي S20 ألترا مثلاً لديها عدسات مكبرة بيرسكوب يمكنها عمل تكبير بصري حتى 10 مرات وباستخدام الذكاء الصناعي توفر خاصية Space Zoom التي يمكنها عمل تكبير رقمي حتى 100 مرة. الأمر كذلك أيضاً مع هاتف هواوي ميت 40 برو الذي يقدم قدرات تكبير هائلة.

كان من المفترض أن تقدم ابل هذه الميزة مع هواتف ايفون 12 إلا أنه لسبب ما لا نعرفه قررت ابل عدم الإقدام على ذلك. البعض يرجح خوف ابل من زيادة سمك الهاتف أو بروز الكاميرا.

قدرات التكبير سوف تحسن كثيراً من تجربة التصوير عبر كاميرا الايفون، كما ستجعل الصور أغنى بالتفاصيل بشكل لم يسبق له مثيل.

هناك تقارير أخرى ترجح أن ابل قد تؤجل تضمين كاميرا البيروسكوب المكبرة حتى عام 2022 علماً بأنها قد تكون مقتصرة على الإصدارات الأغلى فقط أي برو و برو ماكس.