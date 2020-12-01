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اليابان تنجح بإطلاق قمر اتصالات متطور الى مدارات الأرض

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

صرحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA الأحد الماضي عن نجاح عملية إطلاق قمر اتصالات متطور الى مدارات الأرض من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني من خلال صاروخ ياباني ثقيل من نوع H-2A.

وسيعمل القمر في مدار ثابت حول الأرض على ارتفاع 130 الف كيلومتر لجمع المعلومات والبيانات من الأقمار الصناعية اليابانية الموجودة في الفضاء و ارسالها اسرع بـ7 مرات من الأقمار العادية وسيساعد في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

يذكر ان الصاروخ المستخدم من نوع H-2A هو صاروخ ثنائي المراحل تعمل محركاته بالهيدروجين السائل والأكسجين، وتوجد منه نسختان بطول 53 مترا، وقطر4 أو 5 أمتار، ووزن 290 إو 510 أطنان ، وتستطيع نقل حمولة يصل وزنها الى 10 أطنان الى مدارات الأرض القريبة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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