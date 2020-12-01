الكشق عن مواصفات حواسيب iPad Pro الجديدة

حصلت بعض مواقع وصفحات الإنترنت على معلومات تكشف بعض ميزات حواسيب iPad Pro للعام المقبل وسيكون أول حاسوب تطرحه آبل ليعمل مع شبكات الـ5G وسيكون أسرع من أجهزة iPad الحالية لحصولها على معالجات A14X المتطورة.

وسيأتي الجهاز مع شاشات OLED الجديدة من إنتاج شركتي سامسونغ وإل جي، وستمنحها سطوعاً ودقة كبيرة في عرض الصور والفيديوهات ومن المتوقع أن يحصل واحد من الأجهزة على قلم ذكي يسمع بالكتابة والرسم على الشاشة فضلاً عن تزويد كاميراته بخاصية التعرف الى الوجوه.

وأشار موقع DigiTimes المختص بشؤون التقنية والإلكترونيات سابقاً عن تطوير شركة آبل لتقنيات جديدة تسمح لحواسيب iPad العمل مع شبكات الجيل الـ5 الخلوية وآلية عملها تشبه التقنيات المتوفرة في هواتف ايفون الجديدة.

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