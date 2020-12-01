سامسونح تؤكد أنها تعمل على هاتف قابل للطي ذو نحافة عالية ووزن خفيف

نجحت سامسونج دون أدنى شك في فرض سيطرة واضحة على مجال الهواتف القابلة للطي، وهذا مع أكثر من هاتف قابل للطي وقابل للاستخدام العام في نفس الوقت، وحديثنا هنا عن كلًا من جالكسي Z فليب وكذلك جالكسي Z فولد 2 وكلاهما قد حقق مبيعات جيدة من ناحية، وحظى على إعجاب المستخدمين من ناحية أخرى.

سامسونج تعمل على هاتف قابل للطي بمواصفات ممتازة

خلال مؤتمرها الذي تتحدث فيه شركة سامسونج مع المستثمرين فيها -أي حملة الأسهم- ذكرت الشركة طبقًا لما نقلته شبكة The Elec وغيرها أن الشركة تعمل الآن على هاتف قابل للطي جديد لكن مع مواصفات محسنة بشدة من حيث النحافة وخفة الوزن، الشركة لم تذكر اسم الهاتف، بطبيعة الحال فالتوقعات تذهب إلى هاتف جالكسي Z فولد 3، لكن من يعلم.. يُمكن لسامسونج أن تكون تعمل الآن على هاتف جديد كليًا.

بالرغم من أن سامسونج لم تحدد كينونة هذا الهاتف إلا أن هاتف جالكسي Z فولد 3 تُحاط به التوقعات الإيجابية، وهذا ببساطة نظرًا لحجم النقلة التي انتقلتها سامسونج من جالكسي فولد العادي وصولًا إلى جالكسي Z فولد 2، وبين الهاتفين كان هناك فارق ضخم بدون أدنى شك، يكفي أن نعلم أن Z فولد 2 كان يزن 282 جرام، في حين أن نوت 20 ألترا كان يزن 208 جرام!

• رسميًا – الكشف عن هاتف جالكسي Z فولد 2 القابل للطي بمواصفات جديدة كليًا

تأتي كل هذه الأخبار في نفس الوقت الذي سمعنا فيه عن نية سامسونج في إيقاف إنتاج سلسلة جالكسي نوت بالكامل مع توفير القلم لسلسلة جالكسي S من ناحية، وجعل سلسلة جالكسي Z القابلة للطي بديلة للنوت من جميع النواحي، بما في ذلك دعم القلم بلا شك.