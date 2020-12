أصالة نصري تطلق أغنية جديدة من كلمات تركي آل شيخ

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة من كلمات المستشار تركي آل شيخ حملت اسم الفرق الكبير.

وتعد هذه الأغنية أول تعاون يجمع الفنانة السورية بالمستشار السعودي الذي أعلن عن الأغنية من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر أهدى من خلالها الأغنية للفنانة السورية.

من جانبها ردّت أصالة على تغريدة المستشار تركي آل شيخ وقالت إنّها تعد الساعات المتبقية للإعلان عن الأغنية الجديدة.

وحظيت الأغنية بأكثر من 600 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها على يوتيوب، ونالت إعجاب عشاق الفنانة السورية.

وأغنية الفرق الكبير من كلمات تركي آل شيخ وألحان نواف عبد الله وتوزيع خالد عز.

يذكر أنّ الفنانة السورية كشفت قبل فترة عن بوستر الأغنية وعلقت عليه بالقول أول تعاون مع أبو ناصر الغالي.

