جوجل تعلن رسميًا عن أفضل تطبيقات وألعاب 2020 على متجر بلاي

نظرًا لأننا نودع 2020 الآن ونبدأ شهر ديسمبر قامت جوجل وكعادتها السنوية بالكشف عن قائمة بأفضل التطبيقات على الإطلاق على متجر بلاي، وذلك ضمن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب 2020 السنوية، واليوم تفوقت بشدة تطبيقات العناية بالصحة وتنظيم الحياة ليكون أفضل تطبيق هو تطبيق Loona، وهو تطبيق غير مشهور في الواقع!
أفضل تطبيقات وألعاب 2020 على متجر بلاي
هذا العام قدّمت جوجل قائمة إضافية من أفضل التطبيقات والألعاب، وكذلك أفضل فيلم وأفضل كتاب طبقًا لاختيارات المستخدمين أنفسهم، والقائمة أتت كالتالي:
- أفضل تطبيق: Disney Plus
- أفضل لعبة: SpongeBob: Krusty Cook-Off
- أفضل فيلم: Bad Boys For Life
- أفضل كتاب: If It Bleeds by Stephen King
أما عن قوائم جوجل الرسمية لأفضل التطبيقات فهي كالتالي:
أفضل تطبيق على الإطلاق
- Loóna: Bedtime Calm & Relax
أفضل تطبيقات تحسين الشخصية
- Paired: Couples App
- Centr, by Chris Hemsworth
- Speekoo
- Intellect
- Jumprope: How-to Videos
أفضل التطبيقات غير معروفة
- Paperless Post Flyer Invitation Maker
- Loóna: Bedtime Calm & Relax
- Explorest – Photo Locations
- Cappuccino
- Tayasui Sketches
أفضل التطبيقات للاستخدام اليومي
- Grid Diary – Journal, Planner
- Whisk
- The Pattern
- ZOOM Cloud Meetings
- Calmaria
أفضل التطبيقات الخيرية
- GreenChoice: Healthy Grocery Shopping
- Medito
- ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger
أفضل التطبيقات الترفيهية
- Disney Plus
- VITA
- Reface
- Dolby On: Record Audio & Music
- Bazaart: Photo Editor and Graphic Design
أما عن أفضل الألعاب لعام 2020 طبقًا لجوجل فهي كالتالي:
أفضل لعبة على الإطلاق
- Genshin Impact
أفضل ألعاب من تطوير شركات صغيرة أو أفراد
- Cookies Must Die
- Maze Machina
- Sky: Children of the Light
- Inbento
- GRIS
أفضل الألعاب المتنوعة
- Harry Potter: Puzzles & Spells
- DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection
- SpongeBob: Krusty Cook-Off
- Disney Frozen Adventure
- EverMerge
أفضل الألعاب الابتكارية
- Fancade
- Minimal Dungeon RPG
- The Gardens Between
- Genshin Impact
- Ord.
أفضل ألعاب المنافسة
- Legends of Runeterra
- The Seven Deadly Sins: Grand Cross
- Bullet Echo
- Gwent: The Witcher Card Game
- Brawlhalla
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