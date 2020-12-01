بعد اختفائه من أميركا.. “هيكل غامض” يظهر في رومانيا

أكدّت وسائل إعلام رومانية ظهور هيكل المونوليث الغامض على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت الواقعة شمال شرق رومانيا.

وأشارت التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الرومانية إلى أنّ الهيكل الغامض يشبه هيكل المونوليث الذي ظهر بشكلٍ مفاجئ قبل أسبوعين في صحراء يوتا الأمريكية واختفى منها بشكلٍ مفاجئ أيضاً.

وحتى الآن لم يعرف العلماء مصدر هذا الهيكل الذي يبلغ طوله 4 أمتار، لكنّ التحريات تشير إلى أنّه صُنع من قبل البشر، وبأنّ شكله استمد من فيلم الخيال العلمي ملحمة الفضاء للكاتب آرثر سي كلارك.

وكان مكتب إدارة الأراضي في يوتا الأمريكية قد أعلن عن اختفاء الهيكل الغامض يوم 27 نوفمبر الماضي بصورة مفاجئة.

يذكر أنّ هيكل المونوليث الغامض رُصد لأول مرة من قبل مسؤولي الحياة البرية في ولاية يوتا أثناء قيامهم بمسح من طائرة مروحية لإحصاء رؤوس الماشية الموجودة في المنطقة.

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