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استقبال رائع لـ”الفيل الحزين” في كمبوديا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حظي الفيل الحزين كافان باستقبال رائع بعد وصوله إلى مطار سميم ريب في كمبوديا قادماً من باكستان.

وكان في استقبال الفيل الذي أثارت ظروفه المعيشية السيئة استنكاراً دولياً، المغنية الأمريكية شير التي دافعت عنه كثيراً خلال الفترة الماضية، وعدد من الأطباء البيطريين والناشطين في الدفاع عن حقوق الحيوانات.

وقال أحد الأطباء البيطريين الذين رافقوا كافان في رحلته إنّ الفيل الحزين كان هادئاً طوال الرحلة ولم يتوتر، وتصرف كمسافرٍ دائم، حيث تناول الطعام ونام واقفاً على قضبان القفص الحديدي.

من جهةٍ أخرى قال الناشط مارتن بور إنّ الفيل سيُنقل إلى محمية كمبوديا للحياة البرية ليسكن في مأوى شيّد خصيصاً من أجله، وبعد فترة من التأقلم سيُسمح له بالتجول في المحمية التي تبلغ مساحتها 12 ألف هكتار والتفاعل مع 3 فيلة إناث موجودة فيها.

يذكر أنّ قضية الفيل كافان أثارت جدلاً كبيراً في العالم وحظيت بدعم عدد كبير من الناشطين وبخاصة الفنانة الأمريكية شير التي سافرت إلى باكستان لتشرف على عملية النقل، قبل أن تسافر لكمبوديا لتستقبل الفيل كافان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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