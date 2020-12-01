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سبوتيفاي تختبر خاصية القصص لقوائم التشغيل

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سبوتيفاي قامت الشركة المالكة للتطبيق باختبار ميزة القصص والمحتوى المؤقت.

وظهرت الميزة الجديدة على شكل أيقونة وُضعت في الجهة اليسرى للتطبيق، تُظهر القصص بتصميم وواجهة شبيهة لتلك الموجودة في التطبيقات الأخرى كواتساب وإنستغرام وغيرها من التطبيقات عند الضغط عليها.

وستعمل سبوتيفاي على عرض أغاني تخص موسم العطلات ونهاية العام في هذه الميزة، كما ستتيح المجال أمام الفنانين لعرض محتوى مؤقت على حساباتهم في التطبيق كأداء أغنية معينة بشكل عفوي، أو عرض لقطات من تلحين وتجارب أداء أغنية جديدة.

يذكر أنّ سبوتيفاي اختبرت هذه الميزة في العام الماضي، حيث سمحت لبعض الفنانين والموسيقيين إضافة وعرض قصصهم لقوائم التشغيل دون أن تطلق الميزة بشكل رسمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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