شاومي تكشف عن جهاز من الفئة المتوسطة.. إليك مواصفاته

كشفت شركة شاومي الصينية عن جهاز جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Redmi Note9 Pro 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 750G ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض +1080 بيكسل، ومعدل تنشيط 120 هرتز للصورة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، وكاميرا ثانية واسعة الزاوية، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 و256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بمساحة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4820 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، سماعات استريو، منفذ AUX، منفذ USB-C، شريحة NFC، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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