“الطلاق السريع” يؤثر على صحة النساء العقلية والجسدية

أكدّت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كوبنهاجن الدنماركية تأثير الطلاق السريع على صحة النساء العقلية.

وشملت الدراسة مراجعة بيانات 1856 امرأة مطلقة حديثاً، حيث قام الباحثون بإجراء استبيان حول خلفية هؤلاء النساء، وصحتهن وتوقيت طلاقهن.

وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إنّهم درسوا المطلقات اللواتي حصلن على الطلاق الفوري في الدنمارك والذي يتم حسم أمره خلال مدة أقصاها 5 أيام.

واكتشف الباحثون من خلال هذه الدراسة أنّ الصحة العقلية والجسدية لدى النساء المطلقات تدهورت بشكلٍ واضحٍ مقارنة بالنساء اللواتي حصلن على طلاقٍ بطيء.

وأشار الباحثون إلى أنّ الرجال الذين حصلوا على طلاقٍ سريع تمتعوا بصحة عقلية أفضل بعد الطلاق.

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