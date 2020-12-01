هاتف جديد من ZTE بشاشة مميزة وبطارية قوية

تستعد شركة ZTE الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه Blade V2021 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensty 720 ثماني النوى، وكرت شاشة Mail-G57 MC3، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Color OS 7.2.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 1600* 720 بيكسل وجودة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الذي ستطلقه في الأسواق العالمية يوم 2 ديسمبر الجاري.

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