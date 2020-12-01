تحديث واتس اب – خلفيات جديدة رائعة وإمكانية إضافة خلفية لكل محادثة على حدى!

أطلقت فيسبوك – الشركة الأم المالكة لواتس اب – تحديثاً جديداً لتطبيق واتس اب يركز على النواحي الجمالية بالأساس. في التحديث الجديد هناك خلفيات جديدة وإتاحة خيار جديد وهو إمكانية تحديد خلفية محددة لكل محادثة.

هناك خلفيات متاحة يمكن استخدامها في الوضع النهاري Light Mode وخلفيات أخرى للوضع الليلي Dark Mode من أجل تحسين تجربة الاستخدام وعدم الإضرار بعينك عند تغيير الخلفية والانتقال للوضع الليلي مساءً.

الخلفيات الجديدة التي تمت إضافتها إلى واتس اب غير محدودة، هناك تشكيلات واسعة ومتعددة للخلفيات المدرجة مسبقاً في التطبيق بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام أي صورة من الصور المخزنة على الجهاز وموجودة في معرض الصور.

قرار مطوري واتس آب بإتاحة خيار تعيين خلفية محددة ومميزة لكل محادثة لا يقتصر فقط على الأغراض الجمالية بل أيضاً لأسباب أخرى مثل جعل المستخدم أكثر قدرة على تمييز المحادثات بصرياً بشكل لحظي وتقليل فرصة إرسال الرسائل بشكل خاطيء.

الخلفيات الجديدة بعضها مصمم حاسوبياً وبعضها صور فوتوغرافية مميزة لواجهات معمارية ومناظر طبيعية، ويمكن تحديد الخلفية التي تود وضعها في الوضع النهاري والأخرى التي تريدها في الوضع الليلي.

بالإضافة إلى الخلفيات وخياراتها الجديدة، بات الآن من الأسهل البحث عن الملصقات والوصول إليها بشكل أسهل سواء البحص نصياً أو البحث باستخدام الوجوه التعبيرية “الإيموجي” أو عبر تصفح الملصقات من خلال التصنيفات المختلفة. أيضاً تم إضافة ملصقات متحركة جديدة من تصميم منظمة الصحة العالمية تحت عنوان “معاً في المنزل”.