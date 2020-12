ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن بكين نجحت في إنزال مركبة فضاء على القمر اليوم الثلاثاء، في مهمة تاريخية لجلب عينات من سطحه.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت الصين، في 24 نوفمبر الماضي، المسبار “تشانغ إي-5”.

وتسعى مهمة “تشانغ إي-5″، الذي سُمي على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وكانت أول مركبة من صُنع الإنسان تصل إلى سطح القمر هي المركبة الفضائية لونا 2 التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً في 13 سبتمبر 1959.

وكانت المهمة “البعثة” أبولو 11 التابعة للولايات المتحدة هي أول مهمة مأهولة تهبط على سطح القمر في 20 يوليو 1969.

كما كانت هناك 6 حالات هبوط مأهول نفذتها الولايات المتحدة (بين عامي 1969 و1972) والعديد من حالات الهبوط غير المأهول، على الرغم من أنه لم تحدث أي حالة هبوط سهل منذ 1976.

The post هبوط مركبة فضاء صينية بنجاح على القمر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا