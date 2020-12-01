دراسة تكشف أثر كورونا على الصحة النفسية

كشفت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لجامعة أكسفورد البريطانية عن تأثيرات خطيرة تتركها الإصابة بفيروس كورونا على الصحة النفسية.

وقال الباحثون إنّ عدداً من مصابي كورونا عانوا من مشاكل نفسية كالاكتئاب خلال الأشهر ال 3 التي تلت إصابتهم بالفيروس الفتاك.

وشخّصَ العلماء ظهور اضطراب عقلي عند 20% من المصابين، وارتفعت هذه النسبة ل 65% بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من مشاكل نفسية سبقت إصابتهم بالمرض.

وأشار الباحثون لإصابة بعض المرضى باضطرابات في النوم، بالإضافة لظهور علامات الخرف لدى البعض.

ولم يتمكن العلماء من تحديد سبب حدوث هذه الاضطرابات، لكنهم أشاروا بأصابع الاتهام نحو عوامل الإجهاد بالإضافة للخوف من المرض نفسه.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوزت 62 مليون إصابة في حين تجاوز عدد الوفيات المليون و200 ألف إنس

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