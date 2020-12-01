الحزن يخيّم على السودان بعد رحيل الفنان حمد الريح

فُجِعَ الوسط الفني السوداني برحيل الفنان السوداني الشهير حمد الريح عن عمرٍ يناهز 80 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان السوداني الذي شغل سابقاً منصب نقيب الفنانين في السودان قد أُدخِلَ إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وطلب الفنان الراحل من عشاقه قبل وفاته بيومٍ واحدٍ الدعاء له ولمرضى كورونا، ووصف المرض بالخطير والفتاك.

ونعى عدد كبير من الفنانين السودانيين والعرب كعبد الكريم الكابلي، النور الجيلاني، مهاب عثمان، وأنصاف فتحي الفنان الراحل.

ويعد الفنان المولود في الخرطوم عام 1940 واحداً من الفنانين الذين ساهموا بتطوير الأغنية السودانية.

وبدأ حمد الريح مسيرته الفنية عام 1957 من خلال الظهور في بعض الحفلات الفنية، قبل أن يحترف كرة القدم مع نادي المريخ في نهاية الخمسينيات، وبعد اعتزاله الرياضة عاد للفن.

وشغل الفنان الراحل منصب نقيب الفنانين السودانيين في الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2012.

يذكر أن حمد الريح ترك مجموعة من الأغاني الرائعة أبرزها يا ماريا، الرحيل، الصباح الجديد، اسكني يا جرح وغيرها.

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